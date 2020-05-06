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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжится сегодня Белорусы продолжают передавать эстафету памяти, посещают культовые мемориалы и не менее значимые места массовых расстрелов, братские могилы времен Великой...

Белорусы продолжают передавать эстафету памяти, посещают культовые мемориалы и не менее значимые места массовых расстрелов, братские могилы времен Великой Отечественной войны. Их в Беларуси 9 тысяч. Сегодня возложат цветы к бюсту маршала Жукова, мемориалу "Память" с братской могилой и к месту памяти жертв геноцида "Яма". Минута молчания прозвучит в Хатыни и на Военном кладбище. В делегациях, которые посетят памятные места, - представители правительства, госкомитетов, республиканских концернов и национальных театров. Все они помогают восстанавливать мемориалы.