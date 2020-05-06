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Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжится сегодня

06.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы продолжают передавать эстафету памяти, посещают культовые мемориалы и не менее значимые места массовых расстрелов, братские могилы времен Великой Отечественной войны. Их в Беларуси 9 тысяч. Сегодня возложат цветы к бюсту маршала Жукова, мемориалу "Память" с братской могилой и к месту памяти жертв геноцида "Яма". Минута молчания прозвучит в Хатыни и на Военном кладбище. В делегациях, которые посетят памятные места, - представители правительства, госкомитетов, республиканских концернов и национальных театров. Все они помогают восстанавливать мемориалы.

 
 
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Белорусы продолжают передавать эстафету памяти, посещают культовые мемориалы и не менее значимые места массовых расстрелов, братские могилы времен Великой...
 
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