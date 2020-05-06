Гранит и карта. Что представляет собой доска почета в центре Витебска за 150 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

На площади Победы в Витебске строители закончили установку новой доски почета. Работы шли два месяца. Конструкция обошлась бюджету города более чем в 150 тысяч рублей.



Вид с площади Победы: лицевая сторона

Доска почета состоит из стелы с гербом Беларуси и боковых «крыльев». Стела и части «крыльев» отделаны гранитом.

Со стороны площади Победы доска разделена на две части. На одной, с гербом Витебска, разместят лучшие предприятия города. На второй, с гербом Витебской области, будет информация про регион.

Со стороны улицы Жесткова на доске — карта Витебской области и генеральный план Витебска.



Вил с улицы Жесткова: обратная сторона



Карта Витебской области



Карта Витебска

Заказчик объекта — УКС Витебска, подрядчик — ООО «Плиссастрой». Эта компания в феврале выиграла тендер на эти работы, победив двух других участников с ценой в 123,1 тысячи рублей. Кроме того, деньги из бюджета тратили на проект доски: а это 27,5 тысячи рублей.

Всего, по подсчетам «Народных новостей Витебска», новая доска почета обошлась казне города более чем в 150 тысяч рублей (свыше 67 тысяч долларов).

В апреле жители Витебска собирали подписи под петицией с требованием к местной власти отказаться от трат на некоторые объекты в городе. Среди них горожане перечислили замену асфальта на плитку и чугунной ограды на гранитную балюстраду на площади Свободы, благоустройство сквера на улице Кирова, а также установку доски почета на площади Победы.

Горожане сравнили, что доска почета стоит «как коттедж (около 130 000 рублей)».

«Требуем остановить строительство, тем более, что существует доска почета на площади Ленина, построенная в 2007 году, срок эксплуатации которой еще не истек», — писали авторы петиции.

Вместо трат на доску, благоустройство площади Свободы и сквера горожане предлагали властям пустить деньги на более насущные проблемы. Например, купить аппарат МРТ в какую-либо поликлинику, продлить улицу Терешковой до улицы Гагарина, построить еще один садик в Билево.



Герб Витебска

Напомним, в 2019 году в Витебске решили перенести Доску почета из парка Партизанской славы на площадь Победы.

Доску почета в парке Партизанской славы возле площади Ленина установили в 2007 году. Ежегодно на нее наносят названия лучших предприятий в области и городе за достижения в экономике и социальной сфере.

В советское время Доска почета находилась на площади Свободы в районе спуска в парке имени Фрунзе.