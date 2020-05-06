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Цветы возложили в мемориальном комплексе в деревне Узречье Бешенковичского района
06.05.2020 13:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗдесь при форсировании Западной Двины в июне 1944 года погибли более 200 воинов 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 8 человек за проявленный героизм посмертно получили звание Героя Советского Союза. Они похоронены здесь, на левом берегу Западной Двины. Именем одного из них - воина-киргиза Джумаша Асаналиева - названа улица в Минске.
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Здесь при форсировании Западной Двины в июне 1944 года погибли более 200 воинов 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 8 человек за проявленный героизм...
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