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Два дня до Великой Победы. Продолжается акция "Беларусь помнит. Помним каждого"

07.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всего два дня до Великой Победы. Для белорусов это время - дань памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто пал, и всем, кто выстоял в неравной схватке с врагом.

В стране продолжается масштабная акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Участники несут цветы к памятным местам и отдают дань уважения тем, кто ценой жизни подарил нам будущее. Сегодня возложения пройдут у стелы "Минск - город-герой", памятника связистам, погибшим в годы войны, на площади Победы. Каждая из делегаций проекта внесет вклад в реставрацию и восстановление мест воинской славы. Всего в общем маршруте акции "Беларусь помнит. Помним каждого" около 9 тысяч таких захоронений.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего два дня до Великой Победы. Для белорусов это время - дань памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто пал, и всем, кто выстоял в неравной схватке с...
 
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