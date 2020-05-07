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Зеленый тренд. Демонстрация новинок белорусского электротранспорта

07.05.2020 14:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый электробус вслед за Белкоммунмашем выпустил Минский автозавод. Не за горами премьера и серийное производство белорусского электромобиля. Разработкой занимаются в Академии наук. А на очереди коммерческий и грузовой безбензиновый транспорт.  Одновременно развивается инфраструктура: по всей стране уже более 260 зарядных станций. Алексей Кондратенко побывал на испытательном полигоне и увидел новинки автопрома. 
 

Новинка МАЗ - электробус, которому не нужна сеть зарядных станций

Современные, комфортные, экологичные! Сегодня в столице уже более 80 электробусов Белкоммунмаш. И вот зеленый тренд подхватил Минский автомобильный завод. Новинка МАЗ - электробус, которому не нужна сеть зарядных станций: свои киловатты он получает за ночь в автопарке. Одного заряда хватит, чтобы отработать смену по маршруту. В просторном салоне кондиционер, USB-порты, так называемая теплая кнопка - возможность на остановке самостоятельно открыть нужную дверь.  

Владимир Янушко, директор по маркетингу ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Электробус разработан на базе автобуса 3-го поколения и имеет очень высокую степень унификации с этим автобусом. Он также имеет большую вместимость, он сто процентов низкопольный. Это позволяет создать ряд преимуществ для перевозки пассажиров в городах".

Первый городской электрогрузовик

Не только пассажирские перевозки электротранспортом! Знакомимся с первым образцом специального городского электрогрузовика. 

Владимир Янушко, директор по маркетингу ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Он имеет не очень высокий пробег - около 100 километров, но это позволяет использовать данный автомобиль именно внутри мегаполиса для внутригородских перевозок. Привод осуществляется от батарей. Они заряжаются в течение 3-5 часов".

"Мураш" наводит чистоту и порядок на улицах

А этот малыш только планирует стать электромобилем. Пока же "Мураш" - так называется разработка белорусских ученых - наводит чистоту и порядок на улицах городов.  В столице трудягу-муравья со всеми его щетками и пылесосом протестировал Горремавтодор. Результат превзошел ожидания: малогабаритная коммунальная машина справилась на отлично.    

Алексей Шмелев, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: "Важный момент - когда она убирает, то не распределяет мусор, а убирает с помощью вакуумной установки. При этом идет обработка водой, это минимизирует пыль. В зимний период эта машина может использоваться для уборки снега. Особенность ее - это очень малые габариты, она должна работать в стесненных городских условиях. Она очень маневренная".

Каркасно-панельные электромобили

Еще одно направление Объединенного института машиностроения Академии наук - каркасно-панельные электромобили. Для их производства не нужны цеха больших заводов. При любых конструкторских решениях используется единая компонентная база электропривода. Такие коммерческие электромобили хороши, например, в лесопарках, а также в службах доставки. 

Вадим Ивченко, замначальника РКЦМП Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: "Электрическая тема развивается очень быстро, меняются технологии самого построения, это и аккумуляторы, и двигатели. И все это удобно делать на технологии именно каркасно-панельной. Без особо больших вложений, а это опять же повлияет и на стоимость транспорта".

Сервисная инфраструктура

В развитии электротранспорта важную роль сыграет и Указ № 92 "О стимулировании использования электромобилей". Так, владельцев электрокаров освободили от дорожного налога, платы за парковки, отменили НДС при покупке зеленого авто.  Развивается и сервисная инфраструктура.  Сегодня в стране  уже более 260 электрозарядных станций. При этом производители готовы предложить разные варианты заправки киловаттами: быстрые, медленные, городские или домашние. 

 
 
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Первый электробус вслед за Белкоммунмашем выпустил Минский автозавод. Не за горами премьера и серийное производство белорусского электромобиля. Разработкой...
 
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