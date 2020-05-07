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Новинка МАЗ - электробус, которому не нужна сеть зарядных станций

Первый городской электрогрузовик

"Мураш" наводит чистоту и порядок на улицах

Каркасно-панельные электромобили

Сервисная инфраструктура

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зеленый тренд. Демонстрация новинок белорусского электротранспорта Первый электробус вслед за Белкоммунмашем выпустил Минский автозавод. Не за горами премьера и серийное производство белорусского электромобиля. Разработкой...

Первый электробус вслед за Белкоммунмашем выпустил Минский автозавод. Не за горами премьера и серийное производство белорусского электромобиля. Разработкой занимаются в Академии наук. А на очереди коммерческий и грузовой безбензиновый транспорт. Одновременно развивается инфраструктура: по всей стране уже более 260 зарядных станций.побывал на испытательном полигоне и увидел новинки автопрома.Современные, комфортные, экологичные! Сегодня в столице уже более 80 электробусов Белкоммунмаш. И вот зеленый тренд подхватил Минский автомобильный завод. Новинка МАЗ - электробус, которому не нужна сеть зарядных станций: свои киловатты он получает за ночь в автопарке. Одного заряда хватит, чтобы отработать смену по маршруту. В просторном салоне кондиционер, USB-порты, так называемая теплая кнопка - возможность на остановке самостоятельно открыть нужную дверь.Не только пассажирские перевозки электротранспортом! Знакомимся с первым образцом специального городского электрогрузовика.А этот малыш только планирует стать электромобилем. Пока же "Мураш" - так называется разработка белорусских ученых - наводит чистоту и порядок на улицах городов. В столице трудягу-муравья со всеми его щетками и пылесосом протестировал Горремавтодор. Результат превзошел ожидания: малогабаритная коммунальная машина справилась на отлично.Еще одно направление Объединенного института машиностроения Академии наук - каркасно-панельные электромобили. Для их производства не нужны цеха больших заводов. При любых конструкторских решениях используется единая компонентная база электропривода. Такие коммерческие электромобили хороши, например, в лесопарках, а также в службах доставки.В развитии электротранспорта важную роль сыграет и Указ № 92 "О стимулировании использования электромобилей". Так, владельцев электрокаров освободили от дорожного налога, платы за парковки, отменили НДС при покупке зеленого авто. Развивается и сервисная инфраструктура. Сегодня в стране уже более 260 электрозарядных станций. При этом производители готовы предложить разные варианты заправки киловаттами: быстрые, медленные, городские или домашние.