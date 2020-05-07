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Память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили в Сенно

07.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представители "Белой Руси" и местные жители возложили цветы к братскому захоронению в Аллее Славы. Здесь покоятся более двухсот человек - это партизаны, подпольщики, красноармейцы, погибшие в разные годы войны. Место памяти - в самом центре города, несколько лет назад мемориал реконструировали. Всего же на территории Сенненского района более сорока братских захоронений времен Великой Отечественной. Также цветы легли к братскому захоронению жертв гетто, которое действовало в райцентре в декабре сорок первого. Тогда погибли более 900 человек. 

 
 
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Представители "Белой Руси" и местные жители возложили цветы к братскому захоронению в Аллее Славы. Здесь покоятся более двухсот человек - это партизаны,...
 
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