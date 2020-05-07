|
Жители столицы несут цветы к монументу Победы в Минске
07.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтдать дань памяти героям. Накануне 9 Мая жители столицы несут цветы к монументу Победы в Минске. Сегодня там собрались деятели культуры, представители разных диаспор, чтобы еще раз вспомнить семейные истории и поблагодарить тех, кто до конца был верен родной земле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдать дань памяти героям. Накануне 9 Мая жители столицы несут цветы к монументу Победы в Минске. Сегодня там собрались деятели культуры, представители разных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)