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Новостройку для аграриев сдали в агрогородке Слобода Смолевичского района

07.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Комфортные условия проживания рядом с местом работы! Сегодня в Минской области на один дом для аграриев стало больше. Новостройку на 12 квартир (все с внутренней отделкой) сдали в агрогородке Слобода Смолевичского района. Здесь находится сельскохозяйственный филиал БелАЗа - "СПК Первомайский". Рядом с домом - детская площадка, удобные пешеходные тротуары, автопарковки. Проведено и озеленение. В агрогородке есть еще площадки для возведения таких же домов. В целом социальная поддержка работников - один из приоритетов жодинского БелАЗа. За последние пять лет свои жилищные условия улучшили почти 600 сотрудников. 

 
 
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Комфортные условия проживания рядом с местом работы! Сегодня в Минской области на один дом для аграриев стало больше. Новостройку на 12 квартир (все с внутренней...
 
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