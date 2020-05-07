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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новостройку для аграриев сдали в агрогородке Слобода Смолевичского района Комфортные условия проживания рядом с местом работы! Сегодня в Минской области на один дом для аграриев стало больше. Новостройку на 12 квартир (все с внутренней...

Комфортные условия проживания рядом с местом работы! Сегодня в Минской области на один дом для аграриев стало больше. Новостройку на 12 квартир (все с внутренней отделкой) сдали в агрогородке Слобода Смолевичского района. Здесь находится сельскохозяйственный филиал БелАЗа - "СПК Первомайский". Рядом с домом - детская площадка, удобные пешеходные тротуары, автопарковки. Проведено и озеленение. В агрогородке есть еще площадки для возведения таких же домов. В целом социальная поддержка работников - один из приоритетов жодинского БелАЗа. За последние пять лет свои жилищные условия улучшили почти 600 сотрудников.