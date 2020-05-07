Двое студентов устроили барбекю на аварийном понтоне на Птичи и едва не утонули

Источник материала: Tut.by

Двое молодых людей отдыхали на понтоне, который вскоре начал тонуть. Студентов спасли сотрудники столичной ОСВОД, рассказала TUTBY ведущий специалист организации Елена Желобкович.



Фото: Минская городская организация ОСВОД

Днем 5 мая 2020 года двое студентов отправились на понтоне, который был в аварийном состоянии, в плавание по водохранилищу Птичь. На плавсредстве они приготовили барбекю, но не успев насладиться отдыхом, заметили, что понтон начал тонуть.

Терпящих бедствие заметил вахтенный с наблюдательной станции, который поднял по тревоге дежурную смену. Спасатели на катере подошли к понтону, который был в 500 метрах от станции, и сняли студентов с плавсредства.



Фото: Минская городская организация ОСВОД

Отогревать молодых людей пришлось горячим чаем. Во время чаепития студентам заодно прочитали лекцию о безопасности на воде: на воду нельзя выходить на плавсредствах, совершенно для этого не приспособленных, и тем более — находиться в них без спасательного жилета.