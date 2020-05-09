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Сотни белорусов и гостей столицы приходят сегодня на площадь Победы
09.05.2020 10:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозвращаемся в сердце столицы, на площадь Победы, куда сегодня приходят сотни белорусов, гостей столицы, чтобы поклониться и отдать дань уважения героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Там работает наш корреспондент Станислав Липский (прямое включение).
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Возвращаемся в сердце столицы, на площадь Победы, куда сегодня приходят сотни белорусов, гостей столицы, чтобы поклониться и отдать дань уважения героям, погибшим...
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