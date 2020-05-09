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Площадь Победы уже много десятилетий хранит память о событиях Великой Отечественной войны
09.05.2020 10:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПлощадь Победы, центральной частью которой стал 38-метровый обелиск, уже много десятилетий хранит память о событиях Великой Отечественной. Именно туда, к подножию монумента, несут цветы и просто приходят, чтобы еще раз сказать спасибо.
Об истории знакового объекта и его трансформациях - Александра Кавелич.
Анна Аксенова, научный руководитель проекта по капитальному ремонту с модернизацией площади Победы: "Когда я была школьницей, площадь называлась еще Круглой, и это было такое тусовочное, как сейчас говорят, место. Еще одно яркое воспоминание: я занималась легкой атлетикой, нас, лучших спортсменов, пригласили бежать эстафету, как раз посвященную Дню Победы, и мой кусочек как раз был от цирка до этой площади".
Спустя несколько десятилетий здесь ее ждал еще один старт. Правда, уже профессиональный. К реставрации знакового места в городе архитектор Анна Аксенова подошла с особым волнением. К 75-летию Победы площадь обновляли буквально по сантиметру. Самая непростая задача, которая стояла перед специалистами, - укрепить фундамент обелиска: из-за вибраций метро монумент стал немного отклоняться от прямой линии. Сейчас площадь Победы - неизменная точка экскурсионных маршрутов и один из главных военных мемориалов. При этом сама история знакового монумента началась, можно сказать, еще во время боевых действий.
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Среди авторов со всего Союза выбрали минских архитекторов Георгия Заборского и Владимира Короля. Через 4 года 38-метровый обелиск из серого гранита торжественно открыли. Чтобы успеть, высоту монумента пришлось уменьшить на 10 метров. Гуашь, ручки, линейки… Личные вещи архитектора Заборского, возможно, именно их автор использовал при создании эскизов, сейчас хранятся в фондах Музея истории Минска. К слову, образ площади Победы сейчас хранится не только в чертежах и эскизах архитекторов, но и на полотнах художников. Маслом, акварелью, мелками они создавали летопись послевоенного Минска. Неудивительно, что площадь часто попадала на полотна. Это очень живописная часть проспекта Независимости.
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Есть картины, где площадь становится центральной частью, но в работах, например, Данцига, когда он писал масштабные полотна, площадь Победы становится не центральной частью, а деталью, которую надо рассмотреть. В небольшую галерею превратилась и площадка под самим монументом. Здесь на репродукциях застыли счастливые минуты в уже освобожденном Минске и моменты на пути к долгожданной Победе как еще одно напоминание о храбрости и преданности родной земле.
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Площадь Победы, центральной частью которой стал 38-метровый обелиск, уже много десятилетий хранит память о событиях Великой Отечественной. Именно туда, к подножию...
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