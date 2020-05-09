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У Кургана Славы с самого утра собрались люди, чтобы почтить память героев

09.05.2020 10:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особое, праздничное настроение сегодня ощущается на мемориалах по всей стране. Для Минской области - это, безусловно, Курган Славы, где с самого утра собрались люди, чтобы почтить память героев. В этих краях летом 44-го Советская армия окружила и разгромила 105-тысячную группировку немецких войск. Что стало одним из решающих событий в наступательной операции "Багратион" и, в целом, освобождении нашей страны. Цветы к подножию Кургана этим утром возложили представители делегации руководства центрального региона во главе с губернатором Александром Турчиным.  И сегодня же на Кургане Славы сделали остановку участники пробега "Тропа мужества". Маршрут молодых спортсменов проходит по памятным местам Минской области. Следующая остановка - Хатынь. Общая дистанция победного пробега - 100 километров. 

 
 
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Особое, праздничное настроение сегодня ощущается на мемориалах по всей стране. Для Минской области - это, безусловно, Курган Славы, где с самого утра собрались люди,...
 
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