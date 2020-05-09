Депутат А.В. Шипуло поздравляет борисовчан с Днем Победы

Проходят годы, сменяются поколения, но День Победы всегда отзывается в сердце каждого белоруса доброй памятью о тех, кто неимоверными усилиями отстоял наше право на свободу и независимость.
Этот праздник – символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш подвиг, мужество и героизм.
Дорогие борисовчане, желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, спокойствия и мирного неба.
А.В. Шипуло, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике