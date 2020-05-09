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Депутат А.В. Шипуло поздравляет борисовчан с Днем Победы

09.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Проходят годы, сменяются поколения, но День Победы всегда отзывается в сердце каждого белоруса доброй памятью о тех, кто неимоверными усилиями отстоял наше право на свободу и независимость.

Этот праздник – символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваш подвиг, мужество и героизм.

Дорогие борисовчане, желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, спокойствия и мирного неба.

А.В. Шипуло, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике

 
 
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, узники и все жители Борисовского района! Сердечно поздравляю вас с семьдесят пятой...
 
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