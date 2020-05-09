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Поздравление с Днем Победы от космонавта Олега Новицкого
09.05.2020 10:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресованы им, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служат примером. Мы, в свою очередь, помним и чтим каждого. В день 75-летия Великой Победы белорусские музыканты, певцы, спортсмены, деятели искусства и наши соотечественники подготовили свои личные поздравления былым фронтовикам.
Олег Новицкий, космонавт: "Уважаемы ветераны Великой Отечественной войны! От всей души поздравляю всех вас с этим наступающим праздником, с Днем Победы! Огромное вам спасибо, низкий вам поклон за тот подвиг, который вы совершили во имя своего народа, своей родной земли. И могу сказать со всей ответственностью, что мы берем с вас пример. И точно также, в случае необходимости, сделаем все, чтобы наша Земля была только нашей!".
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Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресованы им, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служат примером. Мы, в свою...
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