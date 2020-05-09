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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Военная история героических подвигов из первых уст ветерана Льва Шейнкмана Он воевал на Западном, в последующем 3-м Белорусском фронте, будучи связистом 1-го отдельного ордена Красной Звезды Тильзитского полка связи. Лев Шейнкман сбежал на...

Он воевал на Западном, в последующем 3-м Белорусском фронте, будучи связистом 1-го отдельного ордена Красной Звезды Тильзитского полка связи. Лев Шейнкман сбежал на фронт с четвертого раза. В декабре 43-го он закончил курсы младших авиаспециалистов и стал радиотелеграфистом. В свои 12 лет уже был полноправным солдатом Красной Армии. В этом году ему исполнится 89 лет: он бодр, полон сил, в свободное время занимается спортом, поет и играет на фортепиано. Военная история героических подвигов - из первых уст ветерана