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Военная история героических подвигов из первых уст ветерана Льва Шейнкмана
09.05.2020 10:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн воевал на Западном, в последующем 3-м Белорусском фронте, будучи связистом 1-го отдельного ордена Красной Звезды Тильзитского полка связи. Лев Шейнкман сбежал на фронт с четвертого раза. В декабре 43-го он закончил курсы младших авиаспециалистов и стал радиотелеграфистом. В свои 12 лет уже был полноправным солдатом Красной Армии. В этом году ему исполнится 89 лет: он бодр, полон сил, в свободное время занимается спортом, поет и играет на фортепиано. Военная история героических подвигов - из первых уст ветерана (видео).
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Он воевал на Западном, в последующем 3-м Белорусском фронте, будучи связистом 1-го отдельного ордена Красной Звезды Тильзитского полка связи. Лев Шейнкман сбежал на...
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