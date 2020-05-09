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Жители Волковыска отметили праздник Победы у мемориального комплекса "Сквер памяти"
09.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПраздник Великой Победы сегодня отмечают во всех уголках Беларуси. В Волковыске жители собрались у мемориального комплекса "Сквер памяти". Этот город был крупным железнодорожным узлом, и, чтобы вырвать его у фашистов, наша армия вела ожесточенные бои. Подробности у Юрия Корнеловича.
Сквер памяти в Волковыске. Именно здесь сегодня горожане отметили праздник Великой Победы. Для жителей райцентра это знаковое место, здесь захоронены бойцы Красной армии, освобождавшие Волковыск в июле 1944 года. Бои за город велись ожесточенные. Волковыск был крупным железнодорожным узлом, и фашисты старались удержать его любой ценой. Более десятка воинских подразделений Красной армии были направлены на освобождение райцентра. В итоге 14 июля 1944 года город освободили. А пять военнослужащих, принимавших участие в боях, получили звание Героев Советского Союза.
Мемориальный комплекс "Сквер памяти" и братская могила воинов-освободителей появились в центре Волковыска в 1964 году. Сегодня это священное место для горожан. В праздник Великой Победы сюда пришли представители силовых ведомств и местные жители, чтобы поклониться подвигу героев. На территории Волковысского района больше двух десятков памятников и мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной. И к каждому из них сегодня легли живые цветы.
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Праздник Великой Победы сегодня отмечают во всех уголках Беларуси. В Волковыске жители собрались у мемориального комплекса "Сквер памяти". Этот город был крупным...
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