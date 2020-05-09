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На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "дзякуй"
10.05.2020 11:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа освобождение белорусов от нацизма поблагодарили в Германии. На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "дзякуй". На инсталляции, кроме белорусского спасибо, также благодарности на языках народов, которые одержали победу над фашизмом - русском, польском, французском, английском. Акция состоялась по случаю 75-летия освобождения Германии от фашизма.
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За освобождение белорусов от нацизма поблагодарили в Германии. На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "дзякуй". На инсталляции, кроме белорусского...
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