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В столице и Минской области завтра ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь
13.05.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрохладная погода - в прогнозах и на завтра. В столице и Минской области ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 4.
Постепенно до конца мая столбики термометра будут подниматься. Но по-настоящему теплая погода установится только с наступлением календарного лета.
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Прохладная погода - в прогнозах и на завтра. В столице и Минской области ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется всего до плюс 14...
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