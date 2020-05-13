Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице и Минской области завтра ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь Прохладная погода - в прогнозах и на завтра. В столице и Минской области ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется всего до плюс 14...

Прохладная погода - в прогнозах и на завтра. В столице и Минской области ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется всего до плюс 14 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 4.Постепенно до конца мая столбики термометра будут подниматься. Но по-настоящему теплая погода установится только с наступлением календарного лета.