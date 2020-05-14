Борисовская гимназистка вышла в победители

Источник материала: Единство

В ходе проекта пионеры Минщины приняли активное участие в фотоконкурсе «Милая малая родина», который прошел в онлайн-режиме.

Для участия в мероприятии поступило 129 фоторабот, в финал соревнования прошли 17 фотографий, которые размещены в группе «ПионерыМинщины» в социальной сети «ВКонтакте».

Гран-при конкурса завоевал учащийся 7 класса ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа» Матвей Войнич.

I места удостоен учащийся 7 класса ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска имени Героя Советского Союза В. И. Козлова» Дмитрий Бурбас.

II место получил учащийся 8 класса ГУО «Нарочская средняя школа № 1» Мядельского района Владислав Миронов.

III место – у учащейся 10 класса ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова» Майи Савицкой.

Поздравляем талантливых пионеров Минщины! Желаем дальнейших творческих успехов!