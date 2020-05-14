Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детские летние лагеря с круглосуточным пребыванием начнут работать с 15 июня, школьные - с 1 июня Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси. По его словам, учебный год завершится, как и планировалось,...

Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси. По его словам, учебный год завершится, как и планировалось, 30 мая. А уже с первых чисел июня начнут работать детские лагеря в школах. Министр отметил, что число мест в них будет зависеть от количества желающих посещать такие лагеря. Заявки от родителей уже поступают.Что касается летних лагерей с круглосуточным пребыванием, сроки начала их работы сдвинутся на более поздний период."Учитывая пожелания Министерства здравоохранения, летние лагеря с круглосуточным пребыванием мы откроем с 15 июня", - пояснил министр.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите