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Детские летние лагеря с круглосуточным пребыванием начнут работать с 15 июня, школьные - с 1 июня

14.05.2020 17:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси. По его словам, учебный год завершится, как и планировалось, 30 мая. А уже с первых чисел июня начнут работать детские лагеря в школах. Министр отметил, что число мест в них будет зависеть от количества желающих посещать такие лагеря. Заявки от родителей уже поступают.
Что касается летних лагерей с круглосуточным пребыванием, сроки начала их работы сдвинутся на более поздний период. 
"Учитывая пожелания Министерства здравоохранения, летние лагеря с круглосуточным пребыванием мы откроем с 15 июня", - пояснил министр.

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Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси. По его словам, учебный год завершится, как и планировалось,...
 
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