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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня стартуют ХVІ Международные книговедческие чтения В этом году научный онлайн-форум посвящен 550-летию явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию основания Успенского Жировичского монастыря. Тематика...

В этом году научный онлайн-форум посвящен 550-летию явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию основания Успенского Жировичского монастыря. Тематика привлекла интерес многочисленных ученых мира. На интернет-портале Национальной библиотеки зарегистрировано более 100 докладов. Присоединиться к форуму может каждый - посредством видео. Есть возможность и задавать вопросы. Ссылка на веб-сайт трансляции будет доступна перед мероприятием на сайте Национальной библиотеки Беларуси. Начало трансляции в 11:00.