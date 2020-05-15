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Сегодня стартуют ХVІ Международные книговедческие чтения

15.05.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году научный онлайн-форум посвящен 550-летию явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию основания Успенского Жировичского монастыря. Тематика привлекла интерес многочисленных ученых мира. На интернет-портале Национальной библиотеки зарегистрировано более 100 докладов. Присоединиться к форуму может каждый - посредством видео. Есть возможность и задавать вопросы. Ссылка на веб-сайт трансляции будет доступна перед мероприятием на сайте Национальной библиотеки Беларуси. Начало трансляции в 11:00.
 
 
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В этом году научный онлайн-форум посвящен 550-летию явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию основания Успенского Жировичского монастыря. Тематика...
 
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