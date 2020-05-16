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Как избавиться от сока одуванчика на одежде

16.05.2020 14:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Желтые солнышки на полянках! Одуванчики - это так мило… Как тут удержаться от селфи в веночке? И сколько ни говори подрастающему поколению о коварном соке весенних цветочков, все равно придется отстирывать одежду от противных корявых пятен. А ведь эта миссия - по моему опыту - практически невыполнима.  Хотя во Всемирной паутине я отыскала довольно много советов по борьбе с пятнами от одуванчиков.

Сегодня проверим перекись водорода, марганцовку, лук и растительное масло в команде с хозяйственным мылом

Эксперимент начинается! Для начала поставим побольше пятен молочком одуванчика на четырех платьях. Конечно, это опытные образцы. Настоящую одежду подвергать такому риску не стоит. Готово! Сок высох и зафиксировался на ткани. Моющим средствам придется нелегко.

Первой к испытанию приступает перекись водорода. Каждое пятнышко от сока одуванчиков методично прокапываем аптечным средством. В таком виде одежду нужно оставить на полчаса перед стиркой. 

Марганцовка. Добавляем в воду совсем немного кристаллов, чтобы получился розовый раствор, и замачиваем в нем платье на несколько часов перед обычной стиркой. 

Старинное средство - обыкновенная луковица. Разрезаем пополам и с двух сторон натираем испачканное место на ткани. Луковый сок должен победить молочко одуванчика.

И еще одно народное средство. Пятна сначала покрываем растительным маслом, а затем обильно намыливаем хозяйственным мылом и отправляем в стирку.

Итоги и оценки

1. Браво перекиси водорода! Она справилась практически идеально. Непобедимые пятна от одуванчиков исчезли!

2. А вот марганцовка способна превратить любимое новое платье в потрепанную половую тряпку. Химическая реакция явно вышла из-под контроля. При этом пятна на месте! Категорически не рекомендую!

3. С помощью луковицы пятна отстирались лишь частично. Этого явно недостаточно. 

4. Та же история с растительным маслом в связке с хозяйственным мылом. Пятна посветлели, но все еще на месте. 

 
 
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Желтые солнышки на полянках! Одуванчики - это так мило… Как тут удержаться от селфи в веночке? И сколько ни говори подрастающему поколению о коварном соке весенних...
 
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