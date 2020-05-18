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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как обучают будущих летчиков в Военной академии Республики Беларусь Получение заветных лейтенантских звездочек - мечта многих молодых ребят. Но вот для того чтобы стать офицером, нужно пройти нелегкий путь курсанта. Те, кто пришел...

Получение заветных лейтенантских звездочек - мечта многих молодых ребят. Но вот для того чтобы стать офицером, нужно пройти нелегкий путь курсанта. Те, кто пришел сюда учиться, сделали осознанный выбор - стать военной элитой. Жесткий распорядок дня, военная служба, наряды, - это то, с чем ежедневно сталкиваются ребята.Всего в академии 11 факультетов. Одним из самых престижных является авиационный. И хотя для курсантов первым делом самолеты, думаю, думаю, девушке они не откажут в желании поближе ознакомиться с факультетом, который, кстати, был образован в 1995 году.Прежде чем совершить первый самостоятельный полет курсанты летают с инструктором. И только когда будущий пилот освоится в воздухе, ему доверят самостоятельный взлет.Будущие пилоты занимаются на тренажерах, которые имитируют любые погодные условия. Нелетная погода - это жара более 35 °С, сильный ветер и дождь. К слову, за один вылет летчик теряет до килограмма в весе: управлять самолетом - дело сложное.На авиационном факультете обучаются и девушки. Узнаем у них, тяжело ли учиться наравне с парнями.После Военной академии молодых летчиков направляют в Лиду, Барановичи летать на истребителях или же в Мачулищи - в военно-транспортную авиацию.За время существования факультета подготовлено более 1000 высококвалифицированных летчиков и инженеров, из них 37 человек по окончании обучения получили диплом с отличием.Совсем скоро, 27 июня, ряды офицеров нашей страны пополнят более 400 молодых лейтенантов - выпускников военной академии! Желаем успехов!