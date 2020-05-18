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Древнюю древнюю баклагу показали в Бресте
18.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРедкий артефакт показали в Бресте. На всеобщее обозрение выставили древнюю баклагу. Это деревянный сосуд для воды или вина. Он пролежал в земле 800 лет. Нашли его во время раскопок городища. Артефакт экспонируют в отдельной витрине. Цель проекта - привлечь внимание туристов к отдельным предметам, которые раскрывают историю города.
Увидеть редчайшие артефакты музея "Берестье" можно не выходя из дома. Фото предметов, которые еще никогда не экспонировались, выставляют в соцсетях. Что покажут в следующий раз, пока держат в секрете.
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Редкий артефакт показали в Бресте. На всеобщее обозрение выставили древнюю баклагу. Это деревянный сосуд для воды или вина. Он пролежал в земле 800 лет. Нашли его во...
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