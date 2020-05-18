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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фермеры собирают первые в сезоне побеги спаржи Этой непривычной для нас культурой занимаются и гастроэнтузиасты в Столбцовском районе. Про сложности ведения и пользе органического земледелия - Алексей...

Этой непривычной для нас культурой занимаются и гастроэнтузиасты в Столбцовском районе.Про сложности ведения и пользе органического земледелия -Еще не так давно - минчане, далекие от сельского хозяйства, а сегодня - фермеры! Тамара и Андрей Путырские за пять лет прошли непростой путь: занимались картофелем, смородиной, малиной. Не все получалось - то засуха, то отсутствие опыта. И вот на горизонте появилась спаржа. Это самая первая в сезоне культура, которая дает урожай. Правда, на поле ее не сразу и заметишь. Зимостойкие побеги спаржи спрятались на грядках.Сейчас, в мае, ей не хватает солнца и тепла. Поэтому растения, как будто не хотят вылезать из-под земли. Но при этом урожай спаржи готов.Крестьянско-фермерское хозяйство Тамары и Андрея - пионер в выращивании этой культуры. Все работы на поле только вручную и никакой химии: это принципы органического земледелия.На столе эта культура, богатая витаминами и микроэлементами, может быть предоставлена в разных блюдах. Шеф-повар столичного ресторана предлагает различные варианты. Первый - спаржа малосольная.Вариант второй - свежие овощи с мясом на разожженных углях в мангале. Ничего сложного - зато какой вкусный результат!Деликатес в Древнем Риме, королевское блюдо во Франции в эпоху Людовика ХIV. При всей своей эксклюзивности у спаржи есть своя белорусская история и гастрономическая традиция.Фермеры планируют в этом году увеличить спаржевые площади с 6 до12 гектаров. В результате цена на востребованную продукцию уменьшится. А очередным поводом для встречи гастроэнтузиастов на полях Столбцовского района станет сбор чеснока и черной смородины в середине июля.