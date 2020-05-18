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Фермеры собирают первые в сезоне побеги спаржи
18.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭтой непривычной для нас культурой занимаются и гастроэнтузиасты в Столбцовском районе.
Про сложности ведения и пользе органического земледелия - Алексей Кондратенко.
Еще не так давно - минчане, далекие от сельского хозяйства, а сегодня - фермеры! Тамара и Андрей Путырские за пять лет прошли непростой путь: занимались картофелем, смородиной, малиной. Не все получалось - то засуха, то отсутствие опыта. И вот на горизонте появилась спаржа. Это самая первая в сезоне культура, которая дает урожай. Правда, на поле ее не сразу и заметишь. Зимостойкие побеги спаржи спрятались на грядках.
Сейчас, в мае, ей не хватает солнца и тепла. Поэтому растения, как будто не хотят вылезать из-под земли. Но при этом урожай спаржи готов.
Крестьянско-фермерское хозяйство Тамары и Андрея - пионер в выращивании этой культуры. Все работы на поле только вручную и никакой химии: это принципы органического земледелия.
На столе эта культура, богатая витаминами и микроэлементами, может быть предоставлена в разных блюдах. Шеф-повар столичного ресторана предлагает различные варианты. Первый - спаржа малосольная.
Артем Ракецкий, шеф-повар ресторана: "Сделал солевой раствор с хреном, лавровым листом, перцем. И все это погрузил предварительно замоченную в холодной воде спаржу. Никакой тепловой обработки, она просто два дня просолилась. И вот такой чудесный продукт с копченой сметаной мы получили!".
Вариант второй - свежие овощи с мясом на разожженных углях в мангале. Ничего сложного - зато какой вкусный результат!
Артем Ракецкий, шеф-повар ресторана: "Запеченная деревенская спаржа с деревенской грудинкой. А самое главное, что мы это приготовили из нашей белорусской спаржи".
Деликатес в Древнем Риме, королевское блюдо во Франции в эпоху Людовика ХIV. При всей своей эксклюзивности у спаржи есть своя белорусская история и гастрономическая традиция.
Фермеры планируют в этом году увеличить спаржевые площади с 6 до12 гектаров. В результате цена на востребованную продукцию уменьшится. А очередным поводом для встречи гастроэнтузиастов на полях Столбцовского района станет сбор чеснока и черной смородины в середине июля.
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Этой непривычной для нас культурой занимаются и гастроэнтузиасты в Столбцовском районе. Про сложности ведения и пользе органического земледелия - Алексей...
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