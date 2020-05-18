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Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на 19 мая
18.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВетер с порывами до 20 м/с прогнозируется сегодня в Минской области. Сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части региона - кратковременные дожди, возможны грозы. Днем температура воздуха до + 12 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 5-7 со знаком плюс. Такой температурный режим ниже климатической нормы.
Местами в ночные часы прогнозируются заморозки, и на завтра объявлено штормовое предупреждение.
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Ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется сегодня в Минской области. Сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части региона - кратковременные дожди,...
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