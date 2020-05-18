ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на 19 мая

18.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется сегодня в Минской области. Сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части региона - кратковременные дожди, возможны грозы. Днем температура воздуха до + 12 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 5-7 со знаком плюс. Такой температурный режим ниже климатической нормы.

Местами в ночные часы прогнозируются заморозки, и на завтра объявлено штормовое предупреждение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется сегодня в Минской области. Сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части региона - кратковременные дожди,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Древнюю древнюю баклагу показали в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика