Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на 19 мая Ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется сегодня в Минской области. Сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части региона - кратковременные дожди,...

Ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется сегодня в Минской области. Сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части региона - кратковременные дожди, возможны грозы. Днем температура воздуха до + 12 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 5-7 со знаком плюс. Такой температурный режим ниже климатической нормы.Местами в ночные часы прогнозируются заморозки, и на завтра объявлено штормовое предупреждение.