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Акция "Автобус". ГАИ следит за перевозкой пассажиров

18.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске - акция под названием "Автобус". Инспекторы ГАИ будут выявлять правонарушения, связанные с перевозкой пассажиров, проверят техническое состояние общественного транспорта, наличие соответствующих документов у водителей. Особое внимание и исправности необходимого оборудования для безопасности пассажиров в салоне.

При помощи видеорегистраторов и фотофиксаторов ГАИ будет контролировать превышение скорости, проезд на красный и использование за рулем мобильного телефона. Маршрутки проверят также на излишнее количество пассажиров в салоне.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске - акция под названием "Автобус". Инспекторы ГАИ будут выявлять правонарушения, связанные с перевозкой пассажиров, проверят техническое состояние...
 
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