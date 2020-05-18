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Акция "Автобус". ГАИ следит за перевозкой пассажиров
18.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске - акция под названием "Автобус". Инспекторы ГАИ будут выявлять правонарушения, связанные с перевозкой пассажиров, проверят техническое состояние общественного транспорта, наличие соответствующих документов у водителей. Особое внимание и исправности необходимого оборудования для безопасности пассажиров в салоне.
При помощи видеорегистраторов и фотофиксаторов ГАИ будет контролировать превышение скорости, проезд на красный и использование за рулем мобильного телефона. Маршрутки проверят также на излишнее количество пассажиров в салоне.
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В Минске - акция под названием "Автобус". Инспекторы ГАИ будут выявлять правонарушения, связанные с перевозкой пассажиров, проверят техническое состояние...
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