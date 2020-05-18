Студент работал в столичной службе доставки, а заодно развозил закладки с наркотиками

Источник материала: Tut.by

Студент работал курьером в столичной службе доставки еды. Заодно парень успевал делать закладки. Подробности сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в официальном телеграм-канале.

По оперативным данным, 20-летний уроженец Гомеля, работая курьером в столичной службе по доставке еды, успевал делать закладки. Информация подтвердилась: в автомобиле студента нашли крупную партию наркотиков.

Милиционеры задержали подозреваемого на месте работы. В его автомобиле нашли 51 сверток с метадоном, парень перевозил его прямо на пассажирском сиденье. Общий вес изъятого — более 9 граммов.

Потом кинолог и служебная собака Мерс нашли в двери машины еще один сверток с веществом белого цвета — амфетамин, около 1 грамма. Также изъяли электронные весы и приспособления для фасовки.

В мобильном телефоне молодого человека были снимки с указанием мест закладок, которые он уже заложил.

Раньше парень к уголовной ответственности не привлекался. Следователи возбудили уголовное дело.