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Телемарафон для медиков устроили в Бресте

20.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сказать спасибо врачам в прямом эфире мог любой желающий. В студии телерадиокомпании "Брест" рассказывали о героях в белых халатах и пациентах, которые победили в сражении с вирусом. А еще собирали подарки для больниц. Телемарафон "Спасибо, доктор!" шел 2,5 часа. За это время в студию поступили десятки звонков и сообщений в соцсетях - все это слова благодарности медикам. Поддержали марафон и предприятия города - они передали врачам продукты питания и перечислили деньги больницам.

 
Теги: Брест
 
 
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Сказать спасибо врачам в прямом эфире мог любой желающий. В студии телерадиокомпании "Брест" рассказывали о героях в белых халатах и пациентах, которые победили в...
 
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