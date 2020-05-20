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День явления иконы Жировичской Божьей Матери отмечают сегодня
20.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ сакральном календаре Беларуси сегодня - день явления Жировичской иконы Божьей Матери - одной из главных национальных духовных святынь. Она была найдена 550 лет назад. Это единственный в мире нерукотворный каменный образ Богородицы. Самая маленькая икона. Ее размеры - чуть больше 5,5 на 4,5 сантиметра. На месте ее явления впоследствии основали Жировичский монастырь.
Протодиакон Павел Бубнов, кандидат богословия: "Первый православный полноценный храм был построен как раз на том самом месте, возле той самой груши, на которой нашли пастушки эту икону. Естественно, первый храм не сохранился до наших дней. И последующие храмы каменные - Успенский собор нынешний, который к современному виду пришел через ряд перестроек, реконструкций, тоже находится на том же самом месте. Под алтарем Успенского собора отмечено и почитается то место, на котором была эта груша, где до сих пор существует этот источник".
Обычно в этот день Жировичи принимали тысячи паломников, но в связи со сложной эпидемиологической ситуаций в мире юбилейные торжества отложены на неопределенный срок.
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В сакральном календаре Беларуси сегодня - день явления Жировичской иконы Божьей Матери - одной из главных национальных духовных святынь. Она была найдена 550 лет...
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