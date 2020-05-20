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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День явления иконы Жировичской Божьей Матери отмечают сегодня В сакральном календаре Беларуси сегодня - день явления Жировичской иконы Божьей Матери - одной из главных национальных духовных святынь. Она была найдена 550 лет...

В сакральном календаре Беларуси сегодня - день явления Жировичской иконы Божьей Матери - одной из главных национальных духовных святынь. Она была найдена 550 лет назад. Это единственный в мире нерукотворный каменный образ Богородицы. Самая маленькая икона. Ее размеры - чуть больше 5,5 на 4,5 сантиметра. На месте ее явления впоследствии основали Жировичский монастырь.Обычно в этот день Жировичи принимали тысячи паломников, но в связи со сложной эпидемиологической ситуаций в мире юбилейные торжества отложены на неопределенный срок.