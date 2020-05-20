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Минобразования рекомендует вручать аттестаты 10—11 июня в торжественной обстановке

20.05.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Министерство образования рекомендует организовать вручение аттестатов в школах 10—11 июня в торжественной обстановке. Такая информация содержится в письме ведомства, подписанном заместителем министра Александром Кадлубаем. Документ размещен сегодня на сайте министерства, сообщает БелТА.

«С учетом сложившейся эпидситуации и в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения проведение массовых мероприятий в стране ограничено. В этой связи Министерство образования из мероприятий по завершению учебного года рекомендует организовать вручение аттестатов об общем среднем образовании в торжественной обстановке 10—11 июня. Решение о формате проведения мероприятия в каждом конкретном учреждении образования принимается руководителем учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом по подчиненности», — говорится в письме.

Подчеркивается, что с обучающимися и их законными представителями необходимо провести разъяснительную работу о формате проведения мероприятия. «Для минимизации риска возникновения и распространения вирусных и других инфекций рекомендуется принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и сохранения здоровья обучающихся во время проведения мероприятия с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Также совместно с органами внутренних дел обеспечить соблюдение правопорядка во время его проведения», — отмечается в письме.

 
 
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Министерство образования рекомендует организовать вручение аттестатов в школах 10—11 июня в торжественной обстановке. Такая информация содержится в письме...
 
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Не только в Минске. Минобразования рекомендует школам во всех регионах ограничиться вручением аттестатов
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