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В Беларуси до 2025 года построят 1461 станцию обезжелезивания в сельской местности
20.05.2020 13:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сообщил генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон. Сейчас разрабатывается государственная программа "Чистая вода" на 2021-2025 годы.
К слову, Минск намерены полностью перевести на водоснабжение из подземных источников к 2025 году.
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Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон. Сейчас разрабатывается государственная программа "Чистая вода" на 2021-2025 годы. К слову, Минск...
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