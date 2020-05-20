ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня отмечается Всемирный день пчел

20.05.2020 18:42 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Всемирный день пчел отмечается сегодня - в день рождения основателя современного пчеловодства, новатора  из  Словении Антона Янше. Полным ходом идет подготовка к первому в сезоне медоносу и в Минской области.  На пасеке в Вилейском районе к сбору целебного лакомства подготовлены 85 ульев. После зимы они обновлены, а жители пчелиной фермы начали уже запечатывать соты с готовым продуктом. 

Илья Цветков выяснил, когда же ждать первый мед. Сергей Гайчук работает на пасеке уже более 7 лет. Разведение трудолюбивых насекомых стало делом его жизни. В этом году к сбору первого меда пчелиный заповедник в Вилейском районе подготовили заранее.


Пчелиные ульи осматривают ежедневно


Особый уход и за полосатыми труженицами. Чтобы они не болели, домики утепляют и добавляют витамины. Сильного ветра и низких температур пчелы не любят - перестают вылетать в поле. Но при правильном подходе результат в виде янтарного лакомства можно получить и в таких условиях погоды. Подготовили и необходимое оборудование - рамки и медогонный аппарат. Три года назад перешли на электронный вариант - такая медогонка позволяет получать полезный продукт в два раза быстрее. В прошлом сезоне в Вилейском районе заготовили более 2 тонн меда - по 27 килограммов  из одного улья. В этом году пчеловоды планируют поставить новый рекорд. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирный день пчел отмечается сегодня - в день рождения основателя современного пчеловодства, новатора  из  Словении Антона Янше. Полным ходом идет подготовка к...
 
Новости дня
Новости общества
 
Природные источники благоустраивают в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика