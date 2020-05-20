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Пчелиные ульи осматривают ежедневно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня отмечается Всемирный день пчел Всемирный день пчел отмечается сегодня - в день рождения основателя современного пчеловодства, новатора из Словении Антона Янше. Полным ходом идет подготовка к...

Всемирный день пчел отмечается сегодня - в день рождения основателя современного пчеловодства, новатора из Словении Антона Янше. Полным ходом идет подготовка к первому в сезоне медоносу и в Минской области. На пасеке в Вилейском районе к сбору целебного лакомства подготовлены 85 ульев. После зимы они обновлены, а жители пчелиной фермы начали уже запечатывать соты с готовым продуктом.выяснил, когда же ждать первый мед. Сергей Гайчук работает на пасеке уже более 7 лет. Разведение трудолюбивых насекомых стало делом его жизни. В этом году к сбору первого меда пчелиный заповедник в Вилейском районе подготовили заранее.Особый уход и за полосатыми труженицами. Чтобы они не болели, домики утепляют и добавляют витамины. Сильного ветра и низких температур пчелы не любят - перестают вылетать в поле. Но при правильном подходе результат в виде янтарного лакомства можно получить и в таких условиях погоды. Подготовили и необходимое оборудование - рамки и медогонный аппарат. Три года назад перешли на электронный вариант - такая медогонка позволяет получать полезный продукт в два раза быстрее. В прошлом сезоне в Вилейском районе заготовили более 2 тонн меда - по 27 килограммов из одного улья. В этом году пчеловоды планируют поставить новый рекорд.