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Достопримечательности Минска - в формате А0
20.05.2020 18:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМегараскраску размером 84 на 119 сантиметров придумали в нашей столице. Авторы проекта на одном полотне собрали самые популярные места минчан и гостей столицы. Среди достопримечательностей - Национальная библиотека, Музей истории Великой Отечественной войны, врата Минска. На реализацию идеи потребовалось несколько месяцев. А вот раскрашивать мегакартину можно до 10 часов. Такие проекты существуют в России, Великобритании, Армении, Франции. Белорусские же авторы планируют работать и над новыми интерактивными иллюстрациями.
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Мегараскраску размером 84 на 119 сантиметров придумали в нашей столице. Авторы проекта на одном полотне собрали самые популярные места минчан и гостей столицы. Среди...
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