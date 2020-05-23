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Комаровскому рынку в Минске - 40 лет
23.05.2020 12:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамое хлебосольное и гостеприимное место столицы. Комаровский рынок на этой неделе отмечает 40-летие. Строительство большого торгового комплекса началось еще в начале 70-х. Крытый зал возводили по уникальному на то время проекту. Купол высотой в 26 метров не поддерживает ни одна колонна. Рынок торжественно открыли в мае 80-го. Подобное сооружение есть только в российском Челябинске.
Но все же столичная "Комаровка", в первую очередь, настоящий гастрономический бренд Минска. Каждый день за товарами с частных подворий и экзотическими угощениями сюда приходят тысячи покупателей.
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Самое хлебосольное и гостеприимное место столицы. Комаровский рынок на этой неделе отмечает 40-летие. Строительство большого торгового комплекса началось еще в...
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