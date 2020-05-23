ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Школам и гимназиям Витебска присвоят имена Героев Советского Союза

23.05.2020 12:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Среди семи учреждений - 5-я и 9-я гимназии. Пятая будет носить имя военачальника Ивана Людникова. Это еще и почетный гражданин Витебска. 9-й гимназии присвоено имя дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. Также увековечены имена Василия Демидова, Веры Хоружей, Василия Маргелова, Евгения Ивановского, Ивана Черняховского.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди семи учреждений - 5-я и 9-я гимназии. Пятая будет носить имя военачальника Ивана Людникова. Это еще и почетный гражданин Витебска. 9-й гимназии присвоено имя...
 
Новости дня
Новости общества
 
Тартар из форели и авокадо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика