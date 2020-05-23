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Две остановки недалеко от ж/д вокзала перенесут
23.05.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 25 мая остановочные пункты "Музыкальный театр" на пр. Дзержинского и "Галантерейная" на ул. К. Цеткин в направлении ул. Бобруйской будут выполняться на временных площадках из-за строительных работ в этом районе, сообщают в "Минсктрансе".
"Музыкальный театр": для троллейбусных маршрутов № 12, 36, 40, 53, автобусных № 23, 57, 74С переносится на временно обустроенную площадку немного вперед.
"Галантерейная": троллейбусы № 4, 7, 44, 58 и автобусы № 46, 78 будут выполнять эту остановку на временной площадке, расположенной около 150 м назад (до перекрестка с ул. К. Либкнехта).
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С 25 мая остановочные пункты "Музыкальный театр" на пр. Дзержинского и "Галантерейная" на ул. К. Цеткин в направлении ул. Бобруйской будут выполняться на временных...
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