Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Две остановки недалеко от ж/д вокзала перенесут С 25 мая остановочные пункты "Музыкальный театр" на пр. Дзержинского и "Галантерейная" на ул. К. Цеткин в направлении ул. Бобруйской будут выполняться на временных...

С 25 мая остановочные пункты "Музыкальный театр" на пр. Дзержинского и "Галантерейная" на ул. К. Цеткин в направлении ул. Бобруйской будут выполняться на временных площадках из-за строительных работ в этом районе, сообщают в "Минсктрансе"."Музыкальный театр": для троллейбусных маршрутов № 12, 36, 40, 53, автобусных № 23, 57, 74С переносится на временно обустроенную площадку немного вперед."Галантерейная": троллейбусы № 4, 7, 44, 58 и автобусы № 46, 78 будут выполнять эту остановку на временной площадке, расположенной около 150 м назад (до перекрестка с ул. К. Либкнехта).Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите