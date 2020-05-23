ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Две остановки недалеко от ж/д вокзала перенесут

23.05.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С 25 мая остановочные пункты "Музыкальный театр" на пр. Дзержинского и "Галантерейная" на ул. К. Цеткин в направлении ул. Бобруйской будут выполняться на временных площадках из-за строительных работ в этом районе, сообщают в "Минсктрансе".

"Музыкальный театр": для троллейбусных маршрутов № 12, 36, 40, 53, автобусных № 23, 57, 74С переносится на временно обустроенную площадку немного вперед.

"Галантерейная": троллейбусы № 4, 7, 44, 58 и автобусы № 46, 78 будут выполнять эту остановку на временной площадке, расположенной около 150 м назад (до перекрестка с ул. К. Либкнехта).

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 25 мая остановочные пункты "Музыкальный театр" на пр. Дзержинского и "Галантерейная" на ул. К. Цеткин в направлении ул. Бобруйской будут выполняться на временных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Комаровскому рынку в Минске - 40 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика