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В Могилевском зоосаде появились пони

25.05.2020 20:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Могилевскому зоосаду уже 15 лет. Это любимое место отдыха могилевчан. 120 гектаров леса, уютные дорожки, приятное уединение, песни соловьев и миролюбивые обитатели - олени, зубры, муфлоны и лани. А две недели назад здесь появились пони. 

Окрас далматинца и хвост косичкой. Именно так выглядит Вегас -  пони, который со своей подружкой Самантой сменил прописку с минской на могилевскую. Адаптация к новому месту жительства обеим лошадкам далась непросто. Идея подарить детворе новое развлечение в Могилевском зоосаде появилась давно. Присматривались, изучали все вплоть до мелочей.  

Иван Нижников, директор зоосада: "Когда  берешь животное, нужно определить место,  планировать  корм, ведь не просто взял игрушку.  Изучали, как за ними ухаживать, как копыта чистить миниатюрные".

Обе лошадки уже мирно пасутся и ждут своих посетителей. Правда, оседлать их можно будет через неделю. Все замеры сделаны, пони ждут сбрую и седло. И детишек тоже. 

Пока в зоосаде решили, что катать малышей Саманта и Вегас будут по очереди. До обеда – миниатюрная Саманта, а после обеда Вегас. Кстати, характер у жеребца мальчуковый, хулиганистый, да и ростом он повыше. И аппетит у него соответствующий. Жеребцу всего 5 лет, поэтому он частенько просит добавки. В рационе  овес, сено и подножный корм. В зоосаде сейчас вовсю идет наведение порядка: высадка клумб, уборка участка, покраска беседок. Но главное -  ожидание потомства. 

 
 
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Могилевскому зоосаду уже 15 лет. Это любимое место отдыха могилевчан. 120 гектаров леса, уютные дорожки, приятное уединение, песни соловьев и миролюбивые обитатели -...
 
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