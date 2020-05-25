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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилевском зоосаде появились пони Могилевскому зоосаду уже 15 лет. Это любимое место отдыха могилевчан. 120 гектаров леса, уютные дорожки, приятное уединение, песни соловьев и миролюбивые обитатели -...

Могилевскому зоосаду уже 15 лет. Это любимое место отдыха могилевчан. 120 гектаров леса, уютные дорожки, приятное уединение, песни соловьев и миролюбивые обитатели - олени, зубры, муфлоны и лани. А две недели назад здесь появились пони.Окрас далматинца и хвост косичкой. Именно так выглядит Вегас - пони, который со своей подружкой Самантой сменил прописку с минской на могилевскую. Адаптация к новому месту жительства обеим лошадкам далась непросто. Идея подарить детворе новое развлечение в Могилевском зоосаде появилась давно. Присматривались, изучали все вплоть до мелочей.Обе лошадки уже мирно пасутся и ждут своих посетителей. Правда, оседлать их можно будет через неделю. Все замеры сделаны, пони ждут сбрую и седло. И детишек тоже.Пока в зоосаде решили, что катать малышей Саманта и Вегас будут по очереди. До обеда – миниатюрная Саманта, а после обеда Вегас. Кстати, характер у жеребца мальчуковый, хулиганистый, да и ростом он повыше. И аппетит у него соответствующий. Жеребцу всего 5 лет, поэтому он частенько просит добавки. В рационе овес, сено и подножный корм. В зоосаде сейчас вовсю идет наведение порядка: высадка клумб, уборка участка, покраска беседок. Но главное - ожидание потомства.