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Белорусская деревня в проекте “На контроле Президента”. В среду вечером на "Беларусь 1"
26.05.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак привлечь молодежь к работе на селе? И создать маленькие населенные пункты нового поколения? "Белорусская деревня" в проекте
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Как привлечь молодежь к работе на селе? И создать маленькие населенные пункты нового поколения? "Белорусская деревня" в проекте "На контроле Президента" завтра...
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