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Интерактивную карту мест сбора мусора создали в Минске

27.05.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Разработчик - Центр информационных технологий столичной мэрии, а доступ к ресурсу появится в ближайшее время. С помощью нового системного продукта у горожан будет возможность видеть ближайшие контейнерные площадки и места сбора вторресурсов. Кроме того,  минчане смогут ознакомиться с графиком вывоза мусора из каждой конкретной точки, найти заготовительные пункты, куда можно сдать отходы, а также узнать режимы их работы.
Ожидается, что со временем на карте можно будет посмотреть и актуальные расценки заготовительных пунктов. Минчане смогут выбрать не только наиболее удобно расположенный пункт, но и самую привлекательную цену. 
 
 
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Разработчик - Центр информационных технологий столичной мэрии, а доступ к ресурсу появится в ближайшее время. С помощью нового системного продукта у горожан будет...
 
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