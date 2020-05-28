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В Жодино мужчина по телефону оскорбил милиционера - и получил большой штраф
28.05.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
37-летний житель Жодино позвонил в оперативно-дежурную службу и оскорбил, используя нецензурную лексику, поднявшего трубку сотрудника. За это мужчина получил штраф 30 базовых величин,
Оказалось, что звонивший накануне распивал спиртные напитки. За оскорбление должностного лица при исполнении в отношении мужчины составили административный протокол по статье 23.5 КоАП Беларуси. В милиции есть запись того звонка.
В итоге звонившего оштрафовали на 30 базовых величин — 810 рублей.
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37-летний житель Жодино позвонил в оперативно-дежурную службу и оскорбил, используя нецензурную лексику, поднявшего трубку сотрудника. За это мужчина получил штраф...
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