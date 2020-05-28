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В Жодино мужчина по телефону оскорбил милиционера - и получил большой штраф

28.05.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

37-летний житель Жодино позвонил в оперативно-дежурную службу и оскорбил, используя нецензурную лексику, поднявшего трубку сотрудника. За это мужчина получил штраф 30 базовых величин, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.


Фото: pixabay.com

Оказалось, что звонивший накануне распивал спиртные напитки. За оскорбление должностного лица при исполнении в отношении мужчины составили административный протокол по статье 23.5 КоАП Беларуси. В милиции есть запись того звонка.

В итоге звонившего оштрафовали на 30 базовых величин — 810 рублей.

 
 
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37-летний житель Жодино позвонил в оперативно-дежурную службу и оскорбил, используя нецензурную лексику, поднявшего трубку сотрудника. За это мужчина получил штраф...
 
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