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В Бресте запустили доставку лекарств из аптек на дом. Рассказываем, как работает
28.05.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте запустили доставку лекарств из аптек на дом. Заказать можно любые безрецептурные медикаменты и товары, а также средства гигиены и диетическое питание.
Запустили проект аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi». Сделать заказ можно на
Минимальная сумма заказа — 30 рублей. Стоимость услуги — три рубля. Доставка работает по схеме «сегодня на завтра» с понедельника по субботу.
При заказе можно выбрать доставку до квартиры или самовывоз из ближайшей аптеки. В первом случае оплатить покупку пока можно только наличными, но вскоре подключат мобильные терминалы для расчетов по карте и сервисы для приема электронных платежей. Самовывоз бесплатный.
Пока не будут развозить биологически-активные добавки и лекарства, требующие соблюдения температурного режима при транспортировке.
Розничная торговля безрецептурными препаратами через интернет стала возможной после подписания Указа № 143 «О поддержке экономики». Торговать препаратами вне аптек разрешено до 1 июля. Такое право получили 29 организаций, которые включены в список правительства.
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Минимальная сумма заказа - 30 рублей.
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