В Бресте запустили доставку лекарств из аптек на дом. Рассказываем, как работает

Источник материала: Tut.by

В Бресте запустили доставку лекарств из аптек на дом. Заказать можно любые безрецептурные медикаменты и товары, а также средства гигиены и диетическое питание.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Запустили проект аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi». Сделать заказ можно на сайте . На дом в Бресте привезут лекарства, которые не требуют рецепта.

Минимальная сумма заказа — 30 рублей. Стоимость услуги — три рубля. Доставка работает по схеме «сегодня на завтра» с понедельника по субботу.

При заказе можно выбрать доставку до квартиры или самовывоз из ближайшей аптеки. В первом случае оплатить покупку пока можно только наличными, но вскоре подключат мобильные терминалы для расчетов по карте и сервисы для приема электронных платежей. Самовывоз бесплатный.

Пока не будут развозить биологически-активные добавки и лекарства, требующие соблюдения температурного режима при транспортировке.

Розничная торговля безрецептурными препаратами через интернет стала возможной после подписания Указа № 143 «О поддержке экономики». Торговать препаратами вне аптек разрешено до 1 июля. Такое право получили 29 организаций, которые включены в список правительства.