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Просил лишить сына свободы, так как опасался за свою жизнь. Мужчину осудили за истязание отца-инвалида

28.05.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах огласили приговор 46-летнему жителю города, который обвинялся в истязании отца-инвалида, сообщает Генпрокуратура.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

Обвиняемый систематически избивал 77-летнего отца, забирал у него деньги и тратил на спиртное. После очередных побоев потерпевший обратился за помощью в милицию — но потом отказался подавать заявление о привлечении его к административной ответственности.

Пришлось вмешаться прокуратуре: здесь вынесли постановление о подготовке дела об административном правонарушении по поводу умышленного причинения телесного повреждения к рассмотрению и без заявления. Потом же этот эпизод домашнего насилия в совокупности с другими фактами был положен в основу обвинения по уголовному делу об истязании.

Обвиняемый ранее был судим, в том числе за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, долго нигде не работал, стоял на учете в наркологии.

В суде пожилой отец попросил лишить сына свободы, так как опасался за свою жизнь.

Суд назначил обвиняемому 2 года колонии общего режима без штрафа, но с принудительным лечением от алкоголизма.

 
 
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После очередных побоев потерпевший обратился з помощью в милицию - но потом отказался подавать заявление о привлечении его к административной ответственности....
 
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