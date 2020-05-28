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Просил лишить сына свободы, так как опасался за свою жизнь. Мужчину осудили за истязание отца-инвалида
28.05.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах огласили приговор 46-летнему жителю города, который обвинялся в истязании отца-инвалида, сообщает
Обвиняемый систематически избивал 77-летнего отца, забирал у него деньги и тратил на спиртное. После очередных побоев потерпевший обратился за помощью в милицию — но потом отказался подавать заявление о привлечении его к административной ответственности.
Пришлось вмешаться прокуратуре: здесь вынесли постановление о подготовке дела об административном правонарушении по поводу умышленного причинения телесного повреждения к рассмотрению и без заявления. Потом же этот эпизод домашнего насилия в совокупности с другими фактами был положен в основу обвинения по уголовному делу об истязании.
Обвиняемый ранее был судим, в том числе за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, долго нигде не работал, стоял на учете в наркологии.
В суде пожилой отец попросил лишить сына свободы, так как опасался за свою жизнь.
Суд назначил обвиняемому 2 года колонии общего режима без штрафа, но с принудительным лечением от алкоголизма.
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Просил лишить сына свободы, так как опасался за свою жизнь. Мужчину осудили за истязание отца-инвалида
После очередных побоев потерпевший обратился з помощью в милицию - но потом отказался подавать заявление о привлечении его к административной ответственности....
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