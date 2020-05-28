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В новую редакцию закона о туризме включили финансовую ответственность туроператоров и лицензирование гидов

28.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В новую редакцию закона о туризме включили финансовую ответственность туроператоров и лицензирование гидов
Фото из архива

Депутаты готовят к первому чтению проект новой редакции закона о туризме. В числе новаций — введение института финансовой ответственности туроператоров и обязательного лицензирования гидов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Павел Михалюк.

Разработчики законопроекта предлагают несколько вариантов того, как может быть реализована инициатива с введением института финансовой ответственности туроператора. «Это договор страхования гражданской ответственности, банковские гарантии, фонд персональной ответственности», — пояснил Павел Михалюк.

Предлагается также разграничить ответственность турагентов и туроператоров перед клиентами. Для этого в законопроекте уточняются соответствующие термины и вводятся новые для более точной формулировки и определения их функций. Изменения вносились в том числе с учетом зарубежного опыта.

«Туроператор должен нести ответственность за качество услуг, которые включены в сформированные им туры, продвигает ли он их сам или через сеть турагентов. По законопроекту, претензии клиентов направляются именно ему. Таким образом, ситуаций, когда турагент отвечает за неправильно сформированный тур, не будет», — отметил депутат.

Среди новаций законопроекта также введение лицензирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. «По новой редакции закона они не имеют права работать без лицензии. Для того чтобы ее получить нужно будет пройти аттестацию», — сказал Павел Михалюк.

Ряд нововведений касается заключения договора оказания туристических услуг и направлен на дополнительную защиту прав потребителей. «На практике субъекты туристической деятельности при составлении договора определяют порядок, когда они берут деньги лишь за агентские услуги. Основная же стоимость тура вносится либо туроператору, либо принимающей стороне. Это обстоятельство ущемляет права потребителей. В случае спора о качестве услуг возникают сложности с тем, чтобы доказать факт оплаты», — констатировал парламентарий. Поэтому в проекте закона предусмотрели, что турист платит субъекту хозяйствования, который по договору выступает исполнителем, или турагенту, сумма прописывается сразу.

Проект закона предусматривает также дополнительные возможности для заключения договора туристических услуг. «Площадкой для этого может служить сайт туроператора или турагента. Человек может заполнить электронную форму. При заключении договора туристу должно быть выдано подтверждение из информационной системы с текстом договора», — рассказал парламентарий. Кроме того, планируется, что в договоре будут обязательно прописывать информацию о финансовой ответственности туроператора перед клиентами — как подтверждение того, что в случае форс-мажора они смогут вернуть деньги.

Планируется, что новая редакция закона о туризме будет рассматриваться на осенней сессии.

БелТА

 
 
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Фото из архива Депутаты готовят к первому чтению проект новой редакции закона о туризме. В числе новаций — введение института
 
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