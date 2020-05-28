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В этом году 110 лет исполняется со дня рождения Ази Асланова
28.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПамять о героях Великой Победы на белорусской земле. В этом году 110 лет со дня рождения Ази Асланова - дважды Героя Советского Союза из Азербайджана. В годы войны именно под его умелым и отважным руководством тридцать пятая гвардейская танковая бригада освободила десятки белорусских городов, в том числе Минск, Борисов, Молодечно. Интересно, что Вилейка была взята вообще без боя. В городе на Вилии в честь генерал-майора установлен памятник, а в местном краеведческом музее работает тематическая экспозиция.
В честь азербайджанского героя в Минске названа улицаА в белорусской столице планируют установить памятник еще одному азербайджанскому герою - Наджафгулу Рафиеву. Он также освобождал Беларусь. И именно в его честь названа одна из улиц в Московском районе Минска, где находится мемориальная доска.
Азербайджан отмечает День независимостиДружеские отношения Минск и Баку с каждым годом укрепляют в разных сферах. А сегодня Азербайджан
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Память о героях Великой Победы на белорусской земле. В этом году 110 лет со дня рождения Ази Асланова - дважды Героя Советского Союза из Азербайджана. В годы войны...
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