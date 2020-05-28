ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этом году 110 лет исполняется со дня рождения Ази Асланова

28.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Память о героях Великой Победы на белорусской земле. В этом году 110 лет со дня рождения Ази Асланова - дважды Героя Советского Союза из Азербайджана. В годы войны именно под его умелым и отважным руководством тридцать пятая гвардейская танковая бригада освободила десятки белорусских городов, в том числе Минск, Борисов, Молодечно. Интересно, что Вилейка была взята вообще без боя. В городе на Вилии в честь генерал-майора установлен памятник, а в местном краеведческом музее работает тематическая экспозиция.

В честь азербайджанского героя в Минске названа улица

А в белорусской столице планируют установить памятник еще одному азербайджанскому герою -  Наджафгулу Рафиеву. Он также освобождал Беларусь. И именно в его честь названа одна из улиц в Московском районе Минска, где находится мемориальная доска.

В этом году 110 лет исполняется со дня рождения Ази Асланова


Азербайджан отмечает День независимости

Дружеские отношения Минск и Баку с каждым годом укрепляют в разных сферах. А сегодня Азербайджан отмечает День независимости.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Память о героях Великой Победы на белорусской земле. В этом году 110 лет со дня рождения Ази Асланова - дважды Героя Советского Союза из Азербайджана. В годы войны...
 
Новости дня
Новости общества
 
Проект "Добрая дорога" должен повысить уровень безопасности и IQ транспортных артерий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика