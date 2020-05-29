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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси

29.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра. На большей части территории страны прогнозируются дожди, местами возможны грозы. Во многих районах порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха составит 18 градусов тепла. 

Синоптики также предупреждают о ветреной и дождливой погоде на выходные. Температура воздуха будет достигать 20 градусов.



 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильного ветра. На большей части территории страны прогнозируются дожди, местами возможны грозы. Во...
 
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