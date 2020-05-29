ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«У меня у самого биполярка». История Паши, который работает с психически больными

29.05.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Паше 26 лет, у него биполярное расстройсто. Болезнь проявлялась по-разному: «Однажды я понял, что мне нужно идти спасать льва в зоопарк. Это несправедливо: животное находится в клетке». После лечения в больнице парень попал в «Клубный дом». Сначала был просто волонтером, а со временем стал руководить этим местом. «Клубный дом» — это служба реабилитации для психически больных людей. Сюда приходят люди с шизофренией, расстройством личности, деперсонализацией. Им помогают волонтеры, психологи и психиатры. По словам Паши, самое тяжелое для него — когда у кого-то из ребят происходит рецидив, парень часть вины всегда перекладывает на себя — мол, недосмотрел. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

Помочь Павлу вы можете здесь. Или же можете связаться с ним напрямую по номеру +375 25 768 71 24.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
Новости дня
Новости общества
 
За чертой бедности находится более 440 тысяч белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика