«У меня у самого биполярка». История Паши, который работает с психически больными

Источник материала: Tut.by

Паше 26 лет, у него биполярное расстройсто. Болезнь проявлялась по-разному: «Однажды я понял, что мне нужно идти спасать льва в зоопарк. Это несправедливо: животное находится в клетке». После лечения в больнице парень попал в «Клубный дом». Сначала был просто волонтером, а со временем стал руководить этим местом. «Клубный дом» — это служба реабилитации для психически больных людей. Сюда приходят люди с шизофренией, расстройством личности, деперсонализацией. Им помогают волонтеры, психологи и психиатры. По словам Паши, самое тяжелое для него — когда у кого-то из ребят происходит рецидив, парень часть вины всегда перекладывает на себя — мол, недосмотрел. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.



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