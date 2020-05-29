Ученица СШ № 2 Глуска Ольга Алёхна удостоена премии облисполкома   

Источник материала: Радзiма





Буквально недавно ученица средней школы № 2 Ольга Алёхна принимала поздравления с успешным выступлением на республиканской олимпиаде по физической культуре и здоровью — там она заняла второе место. И вот на днях новый повод для радости: Ольга Алёхна — в числе лауреатов специальной премии Могилёвского облисполкома в социальной сфере (в номинации «образование»). Думается, такая награда — отличный задел на будущее. И уж несомненно, совсем не лишней для выпускницы и будущей студентки окажется материальная составляющая премии — каждому лауреату положено 50 базовых величин. Поздравляем Ольгу, поздравляем вторую школу, учителя Сергея Станиславовича Ивашкевича, родителей Галину Евгеньевну и Юрия Михайловича и говорим «Так держать!».

В списке лауреатов специальной премии облисполкома мы нашли и еще одного «нашего человечка». Это Максим Марчук, который работает сейчас врачом-рентгенологом в Чериковской районной больнице. Максим (хотя сейчас его, конечно, называют уважительно Максим Юрьевич) учился в СШ № 1, потом окончил Гомельский медицинский университет, интернатуру проходил в Могилёвской областной больнице, после чего оказался в Черикове. «Врач, которому всего 26 лет, совершенствуется, набираясь опыта в районной больнице. На том, что знает и умеет, не останавливается… Надеемся, для талантливого врача Максима Марчука не останется ни одной неизвестной и неизученной ниши в рентгенологии, и, безусловно, он достигнет высших категорий и наград», — так писали о нашем земляке полтора года назад в Чериковской районной газете. Как видим, награда не заставила себя ждать, и этому обстоятельству мы тоже искренне рады.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото из архива редакции