В гродненских троллейбусах теперь обязательно надо надевать маски

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 29 мая, в гродненских троллейбусах появились объявления об обязательном ношении масок. В Гродненском троллейбусном управлении говорят, что масочный режим ввели в соответствии с протоколом решения рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска распространения COVID-19 при Гродненском облисполкоме, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Согласно документу, теперь в общественных местах Гродно, в том числе и общественном транспорте, вводится обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения.

— Я понимаю, что это надо было сделать раньше. Сейчас во всем мире люди в общественном транспорте ездят только в масках. Мы не снизили количество машин на маршрутах, и поэтому троллейбусы полупустые ходят. И это хорошо! Люди могут безопасно ездить. Теперь с масками станет еще безопаснее, — рассказал директор Гродненского троллейбусного управления Виктор Шарейко.

Кстати, с четверга, 28 мая по инициативе местных властей торговые объекты города ввели «рекомендательный» масочный режим. Теперь в магазинах посетителей просят использовать маски.