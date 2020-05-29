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В гродненских троллейбусах теперь обязательно надо надевать маски
29.05.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 29 мая, в гродненских троллейбусах появились объявления об обязательном ношении масок. В Гродненском троллейбусном управлении говорят, что масочный режим ввели в соответствии с протоколом решения рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска распространения COVID-19 при Гродненском облисполкоме,
Согласно документу, теперь в общественных местах Гродно, в том числе и общественном транспорте, вводится обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения.
— Я понимаю, что это надо было сделать раньше. Сейчас во всем мире люди в общественном транспорте ездят только в масках. Мы не снизили количество машин на маршрутах, и поэтому троллейбусы полупустые ходят. И это хорошо! Люди могут безопасно ездить. Теперь с масками станет еще безопаснее, — рассказал директор Гродненского троллейбусного управления Виктор Шарейко.
Кстати, с четверга, 28 мая по инициативе местных властей торговые объекты города ввели «рекомендательный» масочный режим. Теперь в магазинах посетителей просят использовать маски.
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В пятницу, 29 мая, в гродненских троллейбусах появились объявления об обязательном ношении масок.
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