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В гродненских троллейбусах теперь обязательно надо надевать маски

29.05.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 29 мая, в гродненских троллейбусах появились объявления об обязательном ношении масок. В Гродненском троллейбусном управлении говорят, что масочный режим ввели в соответствии с протоколом решения рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска распространения COVID-19 при Гродненском облисполкоме, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Согласно документу, теперь в общественных местах Гродно, в том числе и общественном транспорте, вводится обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения.

— Я понимаю, что это надо было сделать раньше. Сейчас во всем мире люди в общественном транспорте ездят только в масках. Мы не снизили количество машин на маршрутах, и поэтому троллейбусы полупустые ходят. И это хорошо! Люди могут безопасно ездить. Теперь с масками станет еще безопаснее, — рассказал директор Гродненского троллейбусного управления Виктор Шарейко.

Кстати, с четверга, 28 мая по инициативе местных властей торговые объекты города ввели «рекомендательный» масочный режим. Теперь в магазинах посетителей просят использовать маски.

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Теги: Гродно
 
 
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В пятницу, 29 мая, в гродненских троллейбусах появились объявления об обязательном ношении масок.
 
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