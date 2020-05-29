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Прогноз погоды на 30 мая
29.05.2020 16:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять циклон с центром над юго-востоком нашей страны и его активные атмосферные фронты.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности). Утром и днем 30 мая (суббота) на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине страны - сильные дожди.
31 мая (воскресенье) сохранится ветреная с дождями погода.
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Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять циклон с центром над юго-востоком нашей страны и его активные атмосферные фронты. ...
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