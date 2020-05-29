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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на 30 мая Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять циклон с центром над юго-востоком нашей страны и его активные атмосферные фронты. ...

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погодные условия будет определять циклон с центром над юго-востоком нашей страны и его активные атмосферные фронты.Внимание!Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности). Утром и днем 30 мая (суббота) на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине страны - сильные дожди.31 мая (воскресенье) сохранится ветреная с дождями погода.